Tiga Rumah Sakit Apung Indonesia Disiapkan untuk Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA — Angkatan Laut Indonesia mengumumkan kesiapan tiga rumah sakit apung untuk digunakan dalam misi kemanusiaan di Gaza. Para pejabat Angkatan Laut Indonesia memaparkan rincian fasilitas yang akan dikerahkan dalam operasi bantuan kemanusiaan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa tiga kapal yang berada di bawah pengelolaan Angkatan Laut itu telah dialokasikan khusus untuk merawat warga sipil Palestina yang terluka akibat serangan Israel di Jalur Gaza.

Menurut keterangan resmi, ketiga kapal tersebut dilengkapi dengan peralatan medis canggih serta helikopter untuk proses evakuasi dan pemindahan korban luka. Selain itu, pesawat angkut militer juga telah disiagakan untuk mendukung jalannya misi kemanusiaan ini.

Pihak berwenang Indonesia juga menyatakan bahwa militer tengah menyiapkan pasukan penjaga perdamaian yang terdiri dari tiga brigade, meskipun waktu pasti pengiriman pasukan tersebut masih belum ditentukan.

Sebelumnya, Indonesia telah mengumumkan bahwa dalam kerangka rencana pengiriman 20.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, sebanyak 5.000 personel Angkatan Laut Indonesia telah menyatakan kesiapan untuk diberangkatkan.