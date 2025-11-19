Sebagian besar resolusi Dewan Keamanan tentang Gaza bertentangan dengan hak-hak bangsa Palestina

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - ABNA - Kementerian Luar Negeri, dengan mengeluarkan pernyataan mengenai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menekankan: para perumus resolusi ini secara sadar telah mengabaikan posisi dan peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahkan resolusi-resolusi sebelumnya dari organisasi yang sama mengenai masalah Palestina.

Teks pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengenai resolusi Dewan Keamanan tentang Gaza adalah sebagai berikut:

Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, sambil mendukung setiap tindakan regional atau internasional untuk mengakhiri genosida dan kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina dan Gaza, masuknya bantuan kemanusiaan secara efektif ke Jalur Gaza, dan penarikan penuh penjajah Zionis, menyatakan kekhawatiran seriusnya mengenai isi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2803.

Sebagian besar ketentuan resolusi ini bertentangan dengan hak-hak sah bangsa Palestina dan, dengan menetapkan semacam sistem perwalian atas Jalur Gaza, merampas hak-hak fundamental bangsa Palestina, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya.

Para perumus resolusi ini secara sadar telah mengabaikan posisi dan peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahkan resolusi-resolusi sebelumnya dari organisasi yang sama mengenai masalah Palestina.

Republik Islam Iran menganggap legitimasi apa pun terhadap pendudukan Jalur Gaza oleh rezim Zionis yang agresif, pembagian Gaza, dan pemisahannya dari geografi kesatuan Palestina sebagai bertentangan dengan cita-cita rakyat Palestina dan memperingatkan tentang konsekuensi berbahayanya.

Pasukan internasional harus beroperasi sepenuhnya di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tugas mereka adalah mengawasi pelaksanaan gencatan senjata serta masuk dan distribusi bantuan kemanusiaan internasional.

Republik Islam Iran menekankan tanggung jawab komunitas internasional, terutama para penjamin perjanjian gencatan senjata, untuk memaksa rezim apartheid dan penjajah Zionis untuk mengakhiri pendudukan Palestina dan menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza, dan percaya bahwa tidak ada keputusan yang dapat atau harus merusak hal ini.

Republik Islam Iran menekankan legitimasi perlawanan terhadap pendudukan, apartheid, dan kolonialisme sesuai dengan hukum internasional, dan menganggap perlawanan sebagai tanggapan sah bangsa Palestina terhadap pendudukan berkelanjutan di wilayah Palestina dan kelanjutan agresi rezim Zionis.

Menekankan bahwa setiap pembahasan mengenai nasib bangsa Palestina, termasuk yang berkaitan dengan cara administrasi wilayah Palestina, harus dilakukan dalam kerangka kesepakatan dan konsensus nasional Palestina, dan pemaksaan solusi apa pun oleh pihak asing dalam hal ini adalah tertolak.

Dalam situasi saat ini di mana rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat dihadapkan pada genosida, kelaparan yang dipaksakan, dan pemusnahan kolonial, penyediaan bantuan kemanusiaan, penyelamatan, dan pembukaan penuh perlintasan menjadi prioritas utama.

Harapan segera dari komunitas internasional adalah untuk memberikan tekanan efektif pada rezim Zionis untuk mencegah kelanjutan kejahatan dan pendudukan rezim Zionis serta pelanggaran berat terhadap hak-hak Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat, dan untuk mendukung realisasi hak-hak fundamental bangsa Palestina.