Rincian Draf Resolusi Eropa Melawan Iran di Badan Energi Atom

Menurut kantor berita ABNA, Amerika Serikat dan Troika Eropa telah mengajukan draf resolusi terhadap Iran kepada Dewan Gubernur IAEA.

Berdasarkan laporan ini, draf resolusi tersebut meminta Iran untuk memberikan jawaban dan mengizinkan akses ke situs nuklir yang dibom dan cadangan uranium yang diperkaya.

Sebelumnya, beberapa media juga telah mengumumkan bahwa draf ini memiliki delapan paragraf dan direncanakan akan diajukan dan divoting pada pertemuan Dewan Gubernur IAEA mendatang pada tanggal 18 hingga 20 November (28 hingga 30 Aban).

Dalam draf ini, sesuai dengan resolusi sebelumnya, Iran diminta untuk menangguhkan kegiatan nuklirnya, termasuk pengayaan dan pemrosesan ulang, termasuk penelitian dan pengembangan, dan proyek-proyek terkait air berat.

Tiga negara Eropa telah meminta Iran untuk mematuhi Protokol Tambahan dan memberikan informasi nuklirnya kepada Badan. Selain itu, draf resolusi ini mengklaim bahwa Iran tidak mematuhi perjanjian pengamanan (safeguard) berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) senjata nuklir. Draf tersebut menyatakan bahwa selama 5 bulan terakhir Badan tidak memiliki akses ke situs dan uranium yang diperkaya Iran dan kehilangan kemampuan untuk melakukan verifikasi dalam hal ini.