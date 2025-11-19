Perlawanan Palestina: Pengeboman Lebanon adalah pukulan keras bagi para pendukung perdamaian dengan Israel

Menurut kantor berita Mehr, mengutip kantor berita Palestina Shahab, Komite Perlawanan Palestina mengeluarkan pernyataan sebagai respons terhadap pembantaian di kamp Ain al-Hilweh.

Dalam pernyataan itu disebutkan: "Kami mengutuk keras pembantaian mengerikan terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh musuh Zionis di kamp Ain al-Hilweh."

Komite Perlawanan Palestina menambahkan: "Pembantaian baru ini sekali lagi mengungkap wajah sejati rezim Zionis, yang didasarkan pada pembantaian dan genosida. Kami menganggap serangan terhadap kamp Ain al-Hilweh sebagai pukulan telak bagi semua orang yang menggantungkan harapan pada normalisasi, hidup berdampingan, dan perjanjian damai dengan para penjajah."

Musuh Zionis menyerang kamp "Ain al-Hilweh" di kota Sidon, Lebanon selatan, dengan serangan drone beberapa jam yang lalu, yang mengakibatkan 13 orang gugur dan sejumlah lainnya terluka.

Rezim Zionis telah berulang kali melanggar gencatan senjata selama beberapa hari terakhir dan menargetkan berbagai wilayah di Lebanon.