Klaim Berlebihan Netanyahu: Kami telah menyerang poros Iran dari semua sisi

Menurut kantor berita ABNA, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, mengatakan: "Kami menyerang Iran dan tangan kami masih terbuka untuk serangan lebih lanjut."

Ia kemudian mengklaim: "Dalam dua tahun terakhir, kami telah menyerang poros Iran dari semua sisi dan pekerjaan kami belum selesai. Tindakan lebih lanjut diperlukan."

Perdana Menteri rezim Zionis yang haus perang itu menyatakan: "Israel bertekad untuk melanjutkan perang di semua lini."

Netanyahu mengomentari pengesahan resolusi yang diusulkan AS mengenai situasi Jalur Gaza oleh Dewan Keamanan PBB, dan menekankan bahwa Presiden AS, Donald Trump, telah melakukan upaya signifikan dalam hal ini.

Ia selanjutnya menuntut pelucutan senjata Hamas dan pengakhiran kehadirannya di Jalur Gaza, mengklaim: "Kami mengulurkan tangan damai kami kepada tetangga kami yang bersedia menormalisasi hubungan dengan kami dan mengundang mereka untuk bergabung dengan kami dalam mengusir Hamas dan para pendukungnya dari wilayah tersebut."