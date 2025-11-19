Menteri Energi Israel: Jika Pembentukan Negara Palestina Mengancam Keamanan Kami, Saya Akan Menolak Normalisasi

Menurut laporan Kantor Berita Ahlulbait — ABNA — Eli Cohen, Menteri Energi rezim Zionis, menyatakan bahwa jika pembentukan negara Palestina menjadi ancaman bagi keamanan Israel, ia siap menolak proses normalisasi hubungan dengan Arab Saudi.

Dalam wawancara dengan situs Ynet, Cohen menegaskan bahwa kesepakatan penjualan jet tempur Amerika kepada Arab Saudi belum final dan Israel tetap bersikeras mempertahankan keunggulan militernya di kawasan. Ia juga menyebut dukungan Presiden AS terhadap Mohammed bin Salman dapat mempercepat normalisasi, serta memprediksi 6–7 negara lain akan bergabung dengan Perjanjian Abraham tanpa menunggu pembentukan negara Palestina.

Pernyataan ini muncul bersamaan dengan pengumuman resmi AS yang menetapkan Arab Saudi sebagai sekutu utama non-NATO, disertai penandatanganan pakta pertahanan strategis antara Trump dan bin Salman. Trump menegaskan bahwa jet tempur F-35 yang diberikan kepada Saudi akan setara dengan versi yang dimiliki Israel.