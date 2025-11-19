AS: Perjanjian Kerja Sama Nuklir dan Penjualan F-35 ke Arab Saudi Telah Diselesaikan

Menurut kantor berita ABNA, Gedung Putih dalam sebuah pernyataan mengenai hasil pertemuan antara Trump dan Bin Salman di Washington menyatakan: "Serangkaian perjanjian penting telah diselesaikan yang memperdalam kemitraan strategis AS-Arab Saudi, memperluas peluang pekerjaan bergaji tinggi bagi warga Amerika, memperkuat rantai pasokan vital dan stabilitas regional, serta memprioritaskan keamanan, industri, dan pekerja Amerika."

Pernyataan itu menambahkan: "Pencapaian utama meliputi perjanjian kerja sama nuklir sipil, memajukan kolaborasi dalam mineral penting, dan Nota Kesepahaman di bidang kecerdasan buatan, yang semuanya mencerminkan komitmen AS untuk membuat kontrak yang secara langsung melayani kepentingan rakyat Amerika."

Gedung Putih dalam pernyataannya mengumumkan: "AS dan Arab Saudi menandatangani Deklarasi Bersama mengenai penyelesaian negosiasi kerja sama di bidang energi nuklir sipil. Deklarasi ini menciptakan kerangka hukum untuk kemitraan nuklir multi-dekade dan multi-miliar dolar dengan Arab Saudi."

Gedung Putih melanjutkan pernyataannya: "Trump dan Bin Salman menandatangani Perjanjian Pertahanan Strategis AS-Arab Saudi (SDA), sebuah perjanjian bersejarah yang memperkuat kemitraan pertahanan kami selama lebih dari 80 tahun dan penangkalan di Timur Tengah."

Pernyataan itu menambahkan: "Trump menyetujui paket pertahanan besar yang mencakup pengiriman jet tempur F-35 (ke Arab Saudi). Trump juga mencapai kesepakatan di mana Arab Saudi akan membeli sekitar 300 tank Amerika."