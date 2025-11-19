Putin: Kerja Sama Rusia dan Tiongkok Tidak Bertentangan dengan Pihak Ketiga Mana Pun

Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita RIA Novosti, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin.

Presiden Rusia, dalam pembicaraannya dengan Perdana Menteri Tiongkok, menyatakan: "Kerja sama antara kedua negara, Rusia dan Tiongkok, dalam kerangka Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) membantu mengubah organisasi ini menjadi salah satu pilar tatanan dunia multipolar."

Vladimir Putin kemudian menambahkan: "Hubungan Rusia dan Tiongkok berada dalam periode sejarah terbaiknya. Kerja sama antara Rusia dan Tiongkok tidak bertentangan dengan pihak ketiga mana pun."