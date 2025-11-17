Mohammad Afif adalah Sosok Berpengaruh dalam Media Perlawanan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekjen Hizbullah Lebanon, Syekh Na'im Qasim, dalam pidatonya pada peringatan syahadah Mohammad Afif al-Nablsi dan rekan-rekannya, menegaskan bahwa Afif adalah figur penting dalam dunia media perlawanan.

Syekh Qasim menyebut Mohammad Afif sebagai sosok dengan pena yang kuat, pemikiran yang jernih, wawasan luas dan komitmen teguh pada jalan perlawanan. Ia menambahkan bahwa Afif selama lebih dari sepuluh tahun memimpin hubungan media Hizbullah di bawah arahan Sayyid Hasan Nasrallah ra.

Menurutnya, Afif adalah jurnalis yang berkomitmen—baik dalam aspek keislaman, politik, maupun perlawanan—dan memiliki peran besar dalam pengembangan pendekatan komunikasi Hizbullah, termasuk menjadi orang pertama yang mengusulkan penyelenggaraan konferensi pers setelah kesyahidan Sayyid Hasan Nasrallah.