Pemerintah Jerman Kembali Lanjutkan Ekspor Senjata ke Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pemerintah Jerman menyatakan akan mencabut sebagian pembatasan ekspor senjata ke Israel yang diberlakukan sejak pecahnya perang Gaza. Berlin berdalih keputusan ini diambil karena “stabilitas relatif gencatan senjata” serta meningkatnya upaya menuju solusi permanen dan bantuan kemanusiaan di Gaza.

Jerman menegaskan setiap permintaan ekspor senjata tetap akan ditinjau secara individual dan perkembangan situasi lapangan akan terus dipantau.

Langkah ini muncul setelah desakan dari Israel, yang meminta Berlin mencabut pembatasan. Sementara itu, laporan media Jerman menyebut keputusan ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan Lebanon, termasuk insiden penembakan pasukan Israel terhadap patroli UNIFIL.

Dalam waktu yang sama, laporan PBB menunjukkan lebih dari 260 serangan dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat sepanjang Oktober, sebuah tren yang menurut kelompok HAM semakin sistematis namun diabaikan oleh pemerintah Netanyahu.