Aoun kepada Delegasi Amerika: "Syarat Memasuki Negosiasi adalah Penghentian Permusuhan"

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Russia Al-Youm, Joseph Aoun, Presiden Lebanon, mengatakan dalam pertemuan dengan delegasi Amerika: "Pilihan negosiasi berasal dari kenyataan bahwa perang tidak menghasilkan apa-apa."

Dia menambahkan: "Negosiasi membutuhkan lingkungan yang kondusif dan, yang paling penting, penghentian permusuhan dan pencapaian stabilitas di selatan."

Saluran Al-Hadath hari ini mengumumkan bahwa delegasi dari Departemen Keuangan AS dijadwalkan bertemu dengan Joseph Aoun, Presiden Lebanon, di Beirut hari ini.

Sementara itu, bagian bahasa Inggris saluran Al-Hadath juga melaporkan, mengutip sumbernya, bahwa dua pejabat senior Gedung Putih juga akan menuju Beirut hari ini.

Saluran tersebut mengklaim bahwa para pejabat Amerika membawa pesan keras dari Washington kepada pemerintah Lebanon mengenai Hizbullah.

Departemen Keuangan AS juga mengumumkan bahwa delegasi ini akan melakukan perjalanan ke Eropa dan kawasan untuk apa yang diklaim sebagai pembahasan cara-cara menekan Iran.

Saluran Kan rezim Zionis juga mengumumkan bahwa "Israel" telah memperingatkan para pejabat Amerika yang mengawasi pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata dengan Lebanon bahwa Hizbullah telah memindahkan ratusan rudal dari Suriah ke Lebanon dalam beberapa minggu terakhir, telah membangun kembali peluncur rudal yang rusak, dan telah merekrut ribuan pasukan baru; sebuah tindakan yang, menurut klaim Tel Aviv, merupakan pelanggaran nyata terhadap keputusan pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah.

Berdasarkan laporan ini, "Israel" telah menyampaikan pesan kepada Angkatan Darat Lebanon melalui pihak Amerika, mengklaim: "Anda tidak bertindak melawan Hizbullah sebagaimana mestinya, oleh karena itu Israel akan melanjutkan serangannya di Lebanon."