Meksiko: "Tuduhan AS dan Israel terhadap Iran Tidak Sah"

Menurut kantor berita ABNA, berdasarkan pernyataan yang dirilis di situs berita Kementerian Luar Negeri Meksiko, Kementerian ini, serta Kementerian Dalam Negeri Meksiko, telah menekankan bahwa mereka belum menerima laporan apa pun mengenai dugaan serangan terhadap Einat Kranz Neiger, Duta Besar rezim Israel di Meksiko, oleh Republik Islam Iran.

Pernyataan tersebut melanjutkan: Kementerian Luar Negeri Meksiko menekankan keinginannya untuk mempertahankan komunikasi terbuka dengan semua misi diplomatik yang berkedudukan di negara ini.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri Meksiko dalam pernyataan terpisah mengumumkan bahwa mereka siap bekerja sama secara hormat dan terkoordinasi dengan semua lembaga keamanan negara lain, asalkan permintaan tersebut diajukan oleh mereka.

Pada hari Jumat, Amerika Serikat dan rezim Zionis mengklaim bahwa Iran telah mencoba untuk membunuh duta besar rezim tersebut di Meksiko beberapa bulan yang lalu.