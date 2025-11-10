Kekurangan Ribuan Pasukan Tempur di Tentara Rezim Zionis

Menurut kantor berita ABNA, tentara rezim Zionis mengumumkan bahwa mereka perlu merekrut 12.000 pasukan baru.

Berdasarkan laporan ini, tentara pendudukan Zionis menekankan bahwa mereka membutuhkan setidaknya 7.000 pasukan aktif di unit-unit tempur.

Ini terjadi di saat krisis kekurangan personel di tentara rezim Zionis telah lama memburuk, sedemikian rupa sehingga sebagian besar pemuda Zionis, melihat perang Gaza yang berkepanjangan dan banyaknya korban di jajaran penjajah, menolak untuk bergabung dengan tentara.

Kaum Zionis yang dikenal sebagai Haredi juga menganggap diri mereka dibebaskan dari dinas militer dan sangat menentang masalah ini.