Trump: "Biden Menyeret Amerika ke Ambang Kehancuran"

Menurut kantor berita ABNA, Donald Trump, mantan Presiden AS, menulis dalam sebuah pesan di jaringan sosialnya yang dikenal sebagai "Truth Social": "Sleepy Joe Biden adalah, dengan selisih, Presiden terburuk dalam sejarah Amerika. Biden, yang naik ke tampuk kekuasaan sebagai hasil dari pemilihan paling korup yang pernah disaksikan di Amerika Serikat, mengawasi serangkaian bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyeret negara kita ke ambang kehancuran."

"Kebijakannya menyebabkan inflasi tertinggi yang pernah tercatat dan mengakibatkan hilangnya lebih dari 20% nilai dolar AS dalam 4 tahun."

Mantan Presiden AS melanjutkan: "Penyerahannya di Afghanistan adalah salah satu peristiwa paling memalukan dalam sejarah Amerika. Rusia, melihat kelemahan Biden yang menghancurkan, menginvasi Ukraina. Joe Biden, yang diberi julukan 'Sleepy' (mengantuk) dan juga 'Disabled' (cacat), berada di bawah dominasi para pengendalinya yang radikal. Mereka dan sekutu mereka di media Fake News (berita palsu) berusaha menyembunyikan kemunduran mentalnya yang parah dan penggunaan pena tanda tangan-nya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia meninggalkan jabatannya dengan mengeluarkan amnesti luas untuk para penjahat dan preman Demokrat radikal, serta anggota keluarga kriminal Biden."