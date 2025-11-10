Pelarian Warga Venezuela dari Amerika Serikat; Amerika Tidak Lagi Aman bagi Pengungsi

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Washington Post, di tengah situasi di mana ratusan ribu warga Venezuela telah berimigrasi ke AS dalam beberapa tahun terakhir dan bahkan sebagian dari mereka bersedia mencari suaka di negara ini, Badan Imigrasi AS memberi mereka waktu hingga Jumat lalu untuk meninggalkan wilayah Amerika Serikat.

Surat kabar Amerika ini menulis: "Ratusan ribu warga Venezuela yang tinggal di AS, setelah batas waktu Badan Imigrasi berakhir, terpaksa meninggalkan Amerika Serikat atau berusaha mencari cara untuk melanjutkan tinggal. Banyak dari individu ini menutup bisnis mereka, menjual rumah mereka, dan bersiap untuk meninggalkan Amerika."

Status Perlindungan Sementara (Temporary Protected Status/TPS) bagi warga negara asing dalam kondisi krisis di negara mereka memungkinkan imigran untuk tetap tinggal di AS dalam situasi darurat. Jumat lalu, Status Perlindungan Sementara bagi warga Venezuela kadaluwarsa. Pemerintah AS sedang membatasi akses ke hak-hak suaka, menghentikan program pensiun, dan mengakhiri dukungan kemanusiaan bagi warga negara Venezuela, Honduras, dan Nikaragua.

Data menunjukkan bahwa Badan Imigrasi AS secara signifikan meningkatkan jumlah penahanan dan penerapan kebijakan imigrasinya, melipatgandakan kapasitas pusat penahanan. Selain itu, Kongres AS telah menyetujui anggaran hampir $170 miliar untuk keamanan perbatasan dan pelaksanaan kebijakan imigrasi.

Kelompok pembela hak-hak imigran dan beberapa lembaga internasional telah mengkritik tindakan ini dan menyerukan dukungan lebih lanjut bagi imigran yang rentan.