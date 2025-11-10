Maduro: "Kami Tidak Akan Menerima Perwalian Apa Pun"

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al Mayadeen, Nicolás Maduro mengatakan dalam sebuah pesan yang ditujukan kepada KTT Komunitas Negara-negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC) dan Uni Eropa: "Saya meminta para pemimpin untuk mengubah KTT ini menjadi tindakan tegas untuk menyatakan pembelaan tanpa syarat atas Amerika kita."

Dia menambahkan: "Venezuela menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak menerima dan tidak akan menerima bentuk perwalian apa pun."

Perlu disebutkan bahwa pemerintah mantan Presiden AS, Donald Trump, telah melancarkan perang terhadap Venezuela dengan dalih memerangi penyelundup narkoba dan telah membom beberapa sasaran di negara itu. Bersamaan dengan serangan ini, AS juga memberi tekanan politik pada Venezuela untuk dapat menggulingkan Maduro dari kekuasaan dan menahan pengaruhnya di kawasan.