Senat AS Memberi Suara untuk Mengakhiri Penutupan Pemerintahan Selama 40 Hari

Menurut kantor berita ABNA, mengutip The Hill, suara positif Senat dianggap sebagai langkah praktis pertama untuk mengakhiri penutupan pemerintahan selama 40 hari.

Sekelompok senator Demokrat moderat, yang lelah dengan kebuntuan politik yang berkepanjangan, bergabung dengan Partai Republik untuk memajukan resolusi sementara DPR, yang dikenal sebagai "Resolusi Berlanjutnya Alokasi Dana" (Continuing Resolution), di Senat. Partai Demokrat sebelumnya telah 14 kali memblokir kemajuan rancangan undang-undang yang sama ini.

Tekanan Ekonomi dan Sosial pada Moderat

Habisnya anggaran program bantuan makanan tambahan (SNAP) pada 1 November dan kekurangan personel kontrol lalu lintas udara yang parah telah sangat meningkatkan tekanan pada Demokrat moderat. Delapan senator Demokrat, termasuk Dick Durbin yang akan pensiun pada akhir tahun, Jeanne Shaheen, Maggie Hassan, Tim Kaine, dan Angus King yang independen namun selaras dengan Demokrat, memberikan suara setuju untuk rancangan undang-undang DPR.

Jon Fetterman dan Catherine Cortez Masto, yang sebelumnya telah mengumumkan dukungan mereka, juga memberikan suara mendukung resolusi tersebut.

Rincian Kesepakatan dan Peran Pemimpin Kedua Partai

John Thune, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, akan mengganti RUU DPR dengan versi amandemen baru yang disusun bekerja sama dengan Shaheen, Hassan, King, dan lainnya. Shaheen, sebagai anggota Komite Alokasi Anggaran, mengawasi penyusunan paket anggaran bersama dengan Ketua Komite, Susan Collins.

Berdasarkan rencana ini, anggaran untuk konstruksi militer, urusan veteran, Kementerian Pertanian, dan badan legislatif akan dijamin hingga 30 September 2026, sementara sektor pemerintah lainnya akan dicakup oleh resolusi sementara hingga 30 Januari 2026.

Kesepakatan ini juga mencakup pertahanan lebih dari empat ribu karyawan federal yang berisiko diberhentikan selama penutupan. Selain itu, pemerintahan Trump tidak akan memiliki hak untuk melaksanakan pengurangan staf hingga akhir periode resolusi sementara. Tim Kaine memainkan peran penting dalam negosiasi yang berkaitan dengan jaminan keamanan pekerjaan karyawan.

Langkah Selanjutnya: DPR Kembali setelah Libur Tujuh Minggu

Dengan disahkannya rencana ini di Senat, Dewan Perwakilan Rakyat harus kembali ke Washington setelah tujuh minggu liburan untuk mengesahkan rancangan undang-undang akhir untuk ditandatangani oleh Trump.

Sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih luas, Thune telah berkomitmen untuk mengadakan pemungutan suara mengenai perpanjangan subsidi asuransi kesehatan yang ditingkatkan di bawah Affordable Care Act (Obamacare), yang akan berakhir pada Januari, pada akhir tahun ini; meskipun tidak ada jaminan bahwa itu akan disahkan di Senat atau diadakan pemungutan suara di DPR.

Perpecahan Internal Demokrat Terus Berlanjut

Kesepakatan ini tercapai sementara negosiasi intensif Senat berlanjut dalam beberapa minggu terakhir. Sejumlah Demokrat yang secara aktif terlibat dalam proses negosiasi, termasuk Gary Peters, Elissa Slotkin, Jon Ossoff, Tammy Baldwin, dan Peter Welch, akhirnya memberikan suara menentang dimulainya peninjauan rancangan undang-undang tersebut.

Slotkin mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan Demokrat bahwa dia telah menjauhkan diri dari negosiasi sejak menjadi jelas bahwa perpanjangan subsidi Obamacare tidak akan dimasukkan dalam teks perjanjian. Dia menambahkan: "Saya selalu mengatakan bahwa kesepakatan harus memiliki tindakan nyata di bidang kesehatan, dan tampaknya itu belum tercapai."