Rincian Kunjungan Delegasi Tingkat Tinggi Rusia ke Mesir

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Sputnik, layanan pers Dewan Keamanan Rusia mengumumkan bahwa Sergey Shoigu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, tiba di Kairo pada hari Minggu, memimpin delegasi antar-lembaga untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin politik dan militer senior Mesir.

Di bandara, Shoigu disambut oleh Fayza Abou El Naga, Penasihat Keamanan Nasional Mesir, dan Georgy Borisenko, Duta Besar Rusia untuk Mesir.

Berdasarkan laporan ini, delegasi Rusia dijadwalkan bertemu dengan Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Mesir, Fayza Abou El Naga, Penasihat Presiden, Badr Abdelatty, Menteri Luar Negeri Mesir, Abdel Moneim El-Terras, Menteri Pertahanan dan Industri Militer, dan pejabat keamanan Mesir lainnya.

Delegasi Rusia ini mencakup perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Industri dan Perdagangan, Layanan Federal untuk Kerja Sama Militer-Teknis, Roscosmos, Rosatom, dan lainnya.

Agenda pertemuan ini adalah kerja sama bilateral, termasuk hubungan militer dan militer-teknis, dialog antara penegak hukum dan layanan khusus (keamanan informasi dan kontra-terorisme), dan proyek strategis di bidang perdagangan, energi, dan keamanan pangan.