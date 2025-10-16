Bantuan 500 Juta Dolar dari Jerman untuk Pembelian Senjata bagi Ukraina

Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita RIA Novosti, Boris Pistorius, Menteri Pertahanan Jerman, hari ini, Rabu, dalam pidatonya mengumumkan bahwa negara itu akan mendanai pembelian senjata Amerika untuk Ukraina dengan jumlah 500 juta dolar, dalam kerangka rencana "Daftar Persyaratan Prioritas NATO untuk Ukraina."

Menteri Pertahanan Jerman melanjutkan: "Paket ini akan mencakup sistem pertahanan udara, sistem Patriot, radar, amunisi presisi, dan rudal."

Menurut Al Jazeera, Boris Pistorius mengatakan: "Kami akan mendukung tentara Ukraina dan Berlin akan bekerja sama dengan Ukraina untuk memperkuat industri militer. Kami bermaksud mengerahkan jet tempur di pangkalan militer Polandia di Malbork untuk melindungi sayap timur NATO."

Donald Trump, Presiden AS, baru-baru ini mengklaim bahwa dengan pendanaan dari Eropa untuk pembelian senjata Amerika, Ukraina masih mampu mencapai tujuan teritorialnya.