Klaim Trump: Kami akan melucuti senjata Hamas

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al Jazeera, "Donald Trump," Presiden AS, dalam pernyataan yang konyol, mengklaim bahwa Iran tidak lagi kuat karena tindakan Amerika dan Israel.

Dia berkata: "Jika Iran membuat senjata nuklir, kami akan menyerangnya lagi."

Presiden AS menambahkan: "Kami tidak akan membantu India membeli minyak dari Rusia. Perdana Menteri India telah meyakinkan saya bahwa dia tidak membeli minyak dari Rusia."

Trump, menyatakan bahwa dia tidak senang dengan perang antara Rusia dan Ukraina, berkata: "Saya yakin Presiden Putin sangat ingin mengakhiri perang dengan Ukraina."

Presiden AS mengatakan: "Saya yakin kita akan mampu mengakhiri perang di Ukraina, dan Putin menginginkan hal itu."

Di bagian lain pidatonya, Trump mengatakan: "CIA telah diizinkan untuk melakukan operasi di Venezuela."

Presiden AS, mengklaim bahwa sebagian besar narkoba masuk ke AS dari Venezuela, menyatakan: "Kami telah menghilangkan kemungkinan masuknya narkoba ke Amerika Serikat melalui laut."

Trump berkata: "Saat ini kami sedang mencari tindakan darat terhadap kartel narkoba."

Presiden AS selanjutnya mengklaim: "Di Timur Tengah, kami merayakan kesepakatan bersejarah untuk mengakhiri penderitaan dan konflik bertahun-tahun, dan itu luar biasa, dan semua negara, bahkan negara musuh kami, berkumpul dan mendukung kesepakatan Gaza."

Dia mengatakan bahwa Hamas sedang mencari jasad tawanan Israel yang terbunuh dan beberapa jasad berada di terowongan.

Trump menyatakan: "Kami ingin Hamas menyerahkan senjatanya, dan jika mereka tidak melakukannya sendiri, kami akan melakukannya."

Presiden AS berkata: "Saya pikir kami akan mengelola situasi Gaza dengan baik, dan saya tidak melihat prospek intervensi militer Amerika."

Trump, menyatakan bahwa kita berada dalam perang dagang dengan Tiongkok, berkata: "Kami mengakhiri beberapa perang dengan menggunakan tarif."

Presiden AS menyatakan bahwa kebencian Putin dan Zelensky satu sama lain adalah penghalang untuk mengakhiri perang. Presiden AS menambahkan: "Kita tidak bisa membiarkan kesepakatan Gaza hancur."