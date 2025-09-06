Situasi Keamanan di Wilayah Parachinar Pakistan kembali Memburuk

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Situasi keamanan di Parachinar, Pakistan kembali memburuk akibat serangkaian serangan bersenjata terhadap warga sipil. Sebuah kendaraan milik warga Sunni diserang di Kurram Sufla, menewaskan 6 orang. Pelaku, Sayyid Tajammul Husain, mengaku melakukan penyerangan sebagai balasan atas pembunuhan saudaranya tahun lalu.

Sebagai respons, pihak berwenang menangkap 20 orang dan menghancurkan rumah pelaku. Namun sehari setelahnya, serangan lain terjadi oleh orang tak dikenal yang menewaskan seorang warga Syiah, Zahid Husain, beserta putrinya yang berusia 15 tahun.

Wilayah Parachinar kini dalam kondisi darurat keamanan, seluruh akses jalan ditutup setidaknya selama tiga hari.