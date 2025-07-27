Seorang Tentara Israel Tewas Akibat Luka Parah

Menurut Kantor Berita AhlulBayt (AS) – Abna – tentara rezim Zionis mengumumkan kematian salah satu tentaranya akibat luka parah yang dideritanya pekan lalu dalam bentrokan di selatan Gaza.

Tentara rezim Zionis menyatakan bahwa Sersan Cadangan Kelas Satu "Bezalel Yeshua" dari Batalyon Teknik 749 tewas akibat luka-luka yang dideritanya pekan lalu dalam bentrokan dengan pejuang perlawanan Palestina di selatan Gaza.

Tentara rezim Zionis ini beberapa hari lalu terluka parah setelah ledakan bom di jalur kendaraan militer Israel di Jalur Gaza.

Media Israel juga melaporkan pada Sabtu malam bahwa empat tentara rezim tersebut tewas setelah Brigade Qassam menyerang pengangkut personel lapis baja tentara rezim Zionis di Khan Yunis di selatan Jalur Gaza.