Araghchi: Diplomasi dan Medan Perang, Dua Sayap Iran dalam Menghadapi Kejahatan Israel

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) – Abna – Sayyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, hari ini (Sabtu), 25 Juli, dalam pertemuan dengan Presiden Masoud Pezeshkian dan para wakil serta direktur Kementerian Luar Negeri di kantor kementerian tersebut, menjelaskan tindakan-tindakan perangkat diplomasi selama perang 12 hari dan juga setelahnya, serta sinergi antara diplomasi dan medan perang.

Ia menambahkan: Semua di Kementerian Luar Negeri berada di samping pasukan militer, dan perang 12 hari adalah salah satu contoh koordinasi antara medan perang dan diplomasi.

Kepala perangkat diplomasi menyatakan: Pasukan bersenjata kami dengan gagah berani membela negara dari musuh-musuh. Di samping itu, para prajurit di medan diplomasi bekerja siang dan malam. Pukul enam pagi pada hari serangan, 13 Juni, para direktur telah hadir di Kementerian Luar Negeri dan selama periode ini juga berada di Kementerian Luar Negeri, bahkan beberapa malam tidak pulang ke rumah dan tetap di Kementerian Luar Negeri.

Menteri Luar Negeri menyatakan: Pasukan kami juga membela penindasan rakyat Iran dan legitimasi pertahanan diri mereka terhadap agresi yang terang-terangan. Tentu saja, Kementerian Luar Negeri adalah bagian dari pemerintah. Pemerintah secara keseluruhan memiliki kinerja yang cemerlang.

Araghchi melanjutkan: Apa yang membuat musuh mundur dan meminta gencatan senjata tanpa syarat adalah perlawanan pasukan bersenjata dan manajemen pemerintah yang luar biasa dalam mengelola dan menangani urusan negara sehingga tidak ada gangguan, kelemahan, atau kelalaian, dan pemerintah memiliki kinerja yang sangat cemerlang.

Ia menyatakan: Ketahanan rakyat di lapangan dan para prajurit Anda di medan diplomasi dan Kementerian Luar Negeri juga, dalam 12 hari, kami melakukan sejumlah besar tindakan diplomatik. Menteri Luar Negeri mengatakan: Sebagai hasil dari panggilan telepon, tindakan kedutaan besar Iran di luar negeri, dll., lebih dari 120 negara di dunia mengutuk serangan-serangan ini terhadap Iran dan menyatakan dukungan serta solidaritas dengan Iran.

Araghchi melanjutkan: Selain Dewan Keamanan PBB dan Dewan Gubernur yang statusnya jelas, tidak ada organisasi atau lembaga internasional yang tidak mendukung Iran. Organisasi Kerja Sama Shanghai, Gerakan Non-Blok, Dewan Kerja Sama Teluk Persia, Liga Arab, dan Uni Afrika serta banyak pejabat dunia mengakui kebenaran rakyat Iran, terutama karena Iran diserang saat sedang menjalankan diplomasi dan terlibat dalam negosiasi diplomatik, dan ini menunjukkan siapa yang berpegang pada diplomasi dan menggunakan cara-cara diplomatik untuk menyelesaikan masalah internasional dan siapa yang mencari kekuatan, penindasan, dan dominasi, dan ini menunjukkan kebenaran rakyat Iran dalam proses ini selama 12 hari dan kebenaran ini terbukti.

Kepala perangkat diplomasi juga mengatakan bahwa pekerjaan dan upaya Kementerian Luar Negeri terus berlanjut di arena internasional.

Ia mengatakan: Bersama dengan Wakil Presiden Bidang Hukum Kepresidenan, kami sedang mendokumentasikan kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Luar Negeri terlibat dalam masalah-masalah Gaza dan panggilan telepon yang dilakukan dalam hal ini. Kemarin, beberapa panggilan telepon dilakukan untuk melakukan tindakan terkoordinasi guna mencegah dan menghentikan kejahatan di Gaza dan penggunaan kelaparan sebagai senjata serta menjaga orang-orang dalam pengepungan makanan dan obat-obatan untuk mendapatkan konsesi politik dalam negosiasi gencatan senjata, yang juga gagal karena perlawanan rakyat Gaza dalam masalah ini.

Menteri Luar Negeri menyatakan: Apa yang memberi saya semangat adalah semangat Bapak Pezeshkian, dengan siapa saya berhubungan untuk mendapatkan instruksi dan melakukan koordinasi yang diperlukan, dan untuk memanfaatkan semangatnya yang kuat dan segar di tengah kondisi yang sulit.