Iran Menanggapi Klaim Duta Besar Rezim Zionis di Baku

Menurut Kantor Berita AhlulBayt (AS) – Abna – "Behnam Malekpour," Sekretaris Pers Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Republik Azerbaijan, mengutuk pernyataan vulgar dan penuh kebencian Duta Besar rezim pendudukan dan apartheid Zionis pada konferensi pers baru-baru ini di Baku.

Sekretaris Pers Kedutaan Iran di Baku mencatat: "Wajar jika rezim yang didirikan di atas perampasan tanah bersejarah Palestina dan pembantaian serta pengusiran penduduk aslinya, dan selama 80 tahun keberadaannya yang tercela selalu terlibat dalam teror dan perang melawan negara-negara tetangga, begitu lancang untuk mencoba menabur perpecahan di antara negara-negara Muslim dan tetangga. Mereka lupa bahwa ikatan cinta dan persahabatan antara rakyat Iran dan Republik Azerbaijan terlalu kuat untuk dilemahkan oleh kejahatan dan keburukan perwakilan rezim genosida dan rasis."

Behnam Malekpour, merujuk pada situasi krisis di Gaza akibat pengepungan yang tidak manusiawi di Jalur Gaza dan mencegah akses penduduk Gaza yang tidak bersalah terhadap makanan dan air, menyerukan tindakan segera dari komunitas internasional untuk menghentikan genosida serta mengadili dan menghukum para penjahat Zionis.

Malekpour juga, merujuk pada tindakan agresif rezim ini terhadap Lebanon, Suriah, Iran, dan negara-negara lain di kawasan, menyebut rezim ini sebagai ancaman terbesar terhadap perdamaian dan stabilitas global dan memperingatkan bahwa kegagalan komunitas internasional untuk mengambil tindakan serius untuk menahan entitas pemberontak ini akan menyebabkan meluasnya ketidakamanan di seluruh dunia.

George Deek, Duta Besar Israel untuk Republik Azerbaijan, dalam konferensi pers di Baku, dalam pernyataan permusuhan mengklaim bahwa "hari ini, dengan melemahnya Iran, dunia, termasuk Timur Tengah dan Kaukasus Selatan, menjadi lebih aman."

