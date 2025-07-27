Koridor Zangezur, Rencana Amerika untuk Menekan Rusia dan Iran

Menurut Kantor Berita AhlulBayt (AS) – Abna – Ali Akbar Velayati, Penasihat Urusan Internasional Pemimpin Tertinggi Revolusi, dalam pesannya pada upacara peringatan Syekh Safi al-Din Ardabili, mengatakan: Musuh-musuh Iran, terutama Zionisme Internasional dan Amerika, sedang mengejar rencana seperti "Koridor Zangezur" sebagai kedok untuk proyek geopolitik yang lebih besar. Tujuan utamanya adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan mengepung Iran dan Rusia secara darat di selatan kawasan. Rencana ini bukan hanya bagian dari program Amerika untuk menggantikan Ukraina dengan Kaukasus sebagai front tekanan baru terhadap Rusia dan Iran, tetapi juga didukung oleh NATO dan beberapa gerakan Pan-Turki.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Salam dan hormat kepada rakyat Azerbaijan yang gagah berani dan berbudaya, khususnya provinsi Ardabil yang terhormat, dan terima kasih khusus kepada Yang Mulia Ayatollah Sayyed Hassan Ameli, perwakilan Pemimpin Tertinggi di provinsi dan Imam Jumat Ardabil yang terpelajar, yang dengan tekadnya yang tinggi telah memungkinkan terselenggaranya upacara megah ini untuk menghormati kedudukan tinggi Syekh Safi al-Din Ardabili.

Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam mengenang sosok sufi, ilmiah, dan nasional yang terkemuka ini.

Hadirin yang terhormat, tamu-tamu yang mulia, ulama dan cendekiawan yang terhormat,

Bangsa besar Iran sepanjang sejarah, terutama di era kontemporer dan dalam menghadapi agresi baru-baru ini oleh rezim Zionis dan Amerika Serikat, telah menunjukkan persatuan, kesadaran, dan solidaritas yang tak tertandingi. Persatuan ini, yang berasal dari budaya Iran-Islam yang kaya, selalu menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa yang mencintai kebebasan di dunia.

Budaya Iran memiliki dua ciri khas: pertama, kohesi internal di antara berbagai etnis; dan kedua, kesinambungan sejarah yang, seperti benang-benang permadani Iran, telah memperkuat struktur peradaban kuno kita. Identitas Iran didasarkan pada Tauhid. Sejak zaman kuno hingga saat ini, bangsa Iran selalu menganut agama-agama Tauhid. Seperti yang ditegaskan oleh sejarawan seperti Shahrestani dan Mas'udi, bahkan raja-raja Iran kuno menganggap diri mereka keturunan Nabi Ibrahim (AS). Dengan munculnya Islam, bangsa Iran, yang sebelumnya menganut agama Zoroaster – agama monoteistik – dengan tangan terbuka menerima agama ilahi ini. Menariknya, menurut sebagian besar sejarawan, Nabi Zoroaster sendiri berasal dari Azerbaijan.

Sepanjang sejarah, bangsa Iran selalu menjadi pelopor perjuangan melawan penindasan dan tirani: dari pemberontakan Abu Muslim Khorasani melawan Bani Umayyah, hingga upaya Khajeh Nasir al-Din Tusi selama era Mongol, dan gerakan Syiah sebelum era Safawi. Namun, titik balik dalam perjalanan sejarah ini adalah pembentukan negara Safawi, yang berkat upaya Shah Ismail Safawi, dan dengan inspirasi dari ajaran spiritual dan intelektual Syekh Safi al-Din Ardabili, dibentuk.

Syekh Safi al-Din Ardabili, sufi dan ahli fikih yang saleh ini yang silsilahnya sampai kepada Imam Musa al-Kazim (AS), tidak hanya menjadi pendiri gerakan spiritual dan intelektual yang otentik, tetapi juga dengan menghubungkan tasawuf, Syiah, dan identitas Iran, menyatukan Iran setelah berabad-abad perpecahan. Ia mendirikan struktur dan institusi yang hingga saat ini, jejaknya masih hidup dan mengalir dalam budaya kita.

Hari ini pun Azerbaijan, seperti di masa lalu, adalah sumber iman, pusat Syiah yang mengakar, dan pelopor identitas Iran-Islam. Wilayah ini selalu berada di garis depan pertahanan integritas teritorial, kemerdekaan, dan nilai-nilai Revolusi Islam, dan peran historis ini harus terus dijaga.

Musuh-musuh Iran, terutama Zionisme Internasional dan Amerika, terganggu oleh persatuan historis dan kedalaman strategis budaya Iran ini dan selalu berusaha merusak keamanan nasional kita dengan melemahkan fondasi identitas ini. Dalam konteks ini, mereka mengejar rencana seperti "Koridor Zangezur" sebagai kedok untuk proyek geopolitik yang lebih besar. Tujuan utamanya adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan mengepung Iran dan Rusia secara darat di selatan kawasan. Proyek ini bukan hanya bagian dari program Amerika untuk menggantikan Ukraina dengan Kaukasus sebagai front tekanan baru terhadap Rusia dan Iran, tetapi juga didukung oleh NATO dan beberapa gerakan Pan-Turki.

Namun, Iran, sejak awal gerakan-gerakan ini, telah dengan tegas menyatakan penolakannya pada tingkat tertinggi dan bahkan dengan mengirimkan pasukan ke perbatasan dan mengadakan latihan militer pencegahan, menunjukkan bahwa pertahanan keamanan nasional adalah garis merah kita. Kebijakan "pencegahan aktif" daripada "reaksi pasif" adalah strategi cerdas yang telah diadopsi oleh Republik Islam Iran.

Rakyat Azerbaijan yang gagah berani, adalah mereka yang berdiri melawan penjajah Ottoman dan Tsar Rusia, dengan kepemimpinan seperti Abbas Mirza, dengan dukungan ulama Syiah besar seperti mendiang Sayyed Mohammad Mojahid, dan fatwa jihad ulama melawan pendudukan, mereka mempertahankan tanah dan iman mereka. Dalam insiden Faksi Demokrat Azerbaijan juga, dengan kepemimpinan ulama dan marja besar, rakyat daerah itu menggagalkan konspirasi kolonial dan tidak mengizinkan Rusia dan afiliasinya untuk memecah belah tanah Iran.

Hari ini pun musuh, dengan rencana yang tampaknya ekonomi, tetapi sebenarnya separatis, berusaha menembus kedalaman geopolitik Iran.

Namun, bangsa Iran, dengan inspirasi dari ajaran para pemimpin besarnya, khususnya Syekh Safi al-Din Ardabili, telah dan akan berdiri teguh menghadapi konspirasi-konspirasi ini. Sebagaimana arif ilahi itu memerangi perpecahan di zamannya, demikian pula hari ini bangsa Iran dengan persatuan, kewaspadaan, dan iman, akan menggagalkan rencana jahat musuh-musuh.

Semoga Syekh Safi al-Din selalu dikenang. Semoga jalannya terus diikuti.

Ali Akbar Velayati