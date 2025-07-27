Araqchi: Diplomasi dan Medan Tempur adalah Dua Sayap Iran dalam Menghadapi Kejahatan Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait— ABNA — Seyed Abbas Araqchi, dalam pertemuan bersama Presiden Masoud Pezeshkian dan pejabat Kemenlu, menjelaskan peran aktif diplomasi Iran selama dan setelah perang 12 hari Gaza. Ia menegaskan bahwa diplomasi dan medan tempur berjalan beriringan, dengan dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri sejak hari pertama serangan. Lebih dari 120 negara telah mengecam agresi dan menyatakan solidaritas terhadap Iran berkat upaya diplomatik intensif, termasuk komunikasi dengan organisasi-organisasi internasional.

Araqchi menyebut kegagalan musuh dalam memanfaatkan kelaparan sebagai senjata politik di Gaza sebagai bukti keberhasilan perlawanan. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan Presiden Pezeshkian dan menyatakan bahwa dokumentasi atas kejahatan sedang disiapkan untuk langkah hukum lebih lanjut.