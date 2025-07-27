Prajurit Asal Yazd Gugur dalam Serangan Teroris di Zahedan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Berdasarkan pernyataan dari Deputi Bidang Politik, Keamanan, dan Sosial Gubernur Yazd, Nima Karimi, prajurit asal Yazd, saat sedang bertugas menjaga pintu masuk gedung pengadilan di Zahedan, menjadi korban serangan pengecut kelompok teroris Jaish al-Zulm (tentara kezaliman) yang melakukan penyerangan dengan lemparan granat, sehingga ia meraih derajat mulia kesyahidan.

Syahid Nima Karimi berasal dari daerah Eslamabad-e Rostaq, dan merupakan anggota aktif kelompok pelayat keagamaan Heyat Asyura yang dikenal sebagai pecinta Ahlulbait. Belakangan ini, ia sempat menuliskan kekhawatirannya di media sosial pribadinya bahwa ia mungkin tidak bisa ikut serta dalam ziarah Arbain.