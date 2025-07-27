Galeri Foto: Kunjungan Anggota Dewan Kepemimpinan Majelis Ahli Rahbari ke Kantor Berita ABNA

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Ayatullah Mahmoud Rajabi, anggota Dewan Kepemimpinan Majelis Ahli Rahbari dan ketua Lembaga Pendidikan dan Penelitian Imam Khomeini, pada Sabtu pagi (26/7) mengunjungi redaksi Kantor Berita Internasional ABNA untuk meninjau langsung aktivitas lembaga berita ini.

Dalam kelanjutan kunjungan tersebut, Ayatollah Rajabi hadir di tengah para jurnalis kantor berita ini dan dalam sebuah pidato, beliau menyampaikan pandangannya mengenai misi media massa dalam situasi saat ini, khususnya pasca perang agresi 12 hari, serta pentingnya upaya untuk menyebarkan ajaran Ahlulbait (AS) kepada masyarakat luas.