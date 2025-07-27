Serangan Yaman dengan Rudal Hipersonik ke Kota Be’er Sheva di Selatan Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pasukan bersenjata Yaman meluncurkan rudal hipersonik ke kota Be’er Sheva dan beberapa kota lain di Israel selatan. Militer Israel mengklaim telah mencegat salah satu rudal tersebut. Sistem peringatan Israel juga membunyikan sirine di wilayah Tepi Barat, Gurun Negev, dan sekitar Laut Mati.

Juru bicara militer Yaman, Yahya Saree, menyatakan bahwa tiga drone mereka menyerang target penting di kota Eilat, Ashkelon, dan Al-Khadira. Ia memperingatkan kemungkinan eskalasi serangan lebih lanjut sebagai reaksi terhadap blokade dan serangan di Gaza. Serangan ini terjadi di tengah peningkatan operasi rudal dan drone Yaman terhadap target Israel, termasuk Bandara Ben Gurion dan Pelabuhan Eilat.