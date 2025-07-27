Wanita Yazidi Dibebaskan Setelah 12 Tahun Ditawan ISIS

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Roham Haji Hami diculik bersama keluarganya ketika ISIS menyerbu kota Khansour di daerah Sinjar pada 2014. Ia menceritakan masa sulit selama penawanan, termasuk dipaksa hidup bersama istri Abu Bakr al-Baghdadi. Roham mengungkapkan bahwa al-Baghdadi sempat ingin mengadopsinya dengan syarat ia harus melupakan agama dan identitas Yazidinya. Ia sangat bersyukur kepada unit pertahanan perempuan yang membebaskannya.

Meski bahagia kembali ke rumah, Roham mengaku banyak ingatannya yang hilang karena masih kecil saat diculik dan kini berusia 22 tahun.