Ancaman Ansarullah untuk Menutup Selat Bab al-Mandab sebagai Respons atas Kejahatan Berkelanjutan di Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Komandan Brigade al-Wahbi yang terkait dengan Ansarullah menyatakan penutupan selat ini akan memberi tekanan global untuk menghentikan genosida di Gaza. Bab al-Mandab adalah jalur penting pengiriman minyak dan barang antara Asia, Afrika, dan Eropa, sehingga penutupan selat ini dapat berdampak besar secara regional dan internasional.

Ancaman ini muncul bersamaan dengan pernyataan sebelumnya dari juru bicara militer Yaman tentang opsi militer eskalasi untuk menghadapi agresi Israel dan blokade Gaza.