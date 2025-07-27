  1. Home
Ancaman Ansarullah untuk Menutup Selat Bab al-Mandab sebagai Respons atas Kejahatan Berkelanjutan di Gaza

27 Juli 2025 - 11:13
News ID: 1711905
Gerakan Ansarullah Yaman memperingatkan kemungkinan mengambil langkah militer baru, termasuk menutup selat strategis Bab al-Mandab, jika serangan Israel terhadap Gaza terus berlanjut.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Komandan Brigade al-Wahbi yang terkait dengan Ansarullah menyatakan penutupan selat ini akan memberi tekanan global untuk menghentikan genosida di Gaza. Bab al-Mandab adalah jalur penting pengiriman minyak dan barang antara Asia, Afrika, dan Eropa, sehingga penutupan selat ini dapat berdampak besar secara regional dan internasional.

Ancaman ini muncul bersamaan dengan pernyataan sebelumnya dari juru bicara militer Yaman tentang opsi militer eskalasi untuk menghadapi agresi Israel dan blokade Gaza.

