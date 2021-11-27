Presiden Ukraina: Rusia Rencanakan Kudeta di Negara Kami

Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA , Menurutnya saat ini, Ukraina mengontrol penuh perbatasannya, dan siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan peningkatan eskalasi ketegangan dengan Rusia.

Volodymyr Zelensky, Jumat (26/11/2021) seperti dikutip Jerusalem Post menuturkan, "Kami bukan hanya berhadapan dengan potensi peningkatan ketegangan dengan Federasi Rusia, bahkan berhadapan dengan tantangan-tantangan besar di dalam negeri."

Ia menambahkan, "Saya menerima informasi tentang rencana kudeta pada tanggal 1 atau 2 Desember di negara kami. Tapi saya tidak akan pernah meninggalkan negara saya."

Baru-baru ini pejabat Ukraina dan sejumlah negara Barat menuduh Rusia menempatkan pasukan dalam jumlah besar di perbatasan, dan adanya kemungkinan serangan militer ke negara itu.

Kepala Dinas Intelijen Pertahanan Ukraina dalam wawancara eksklusif dengan situs Military Times menuduh Rusia menempatkan lebih dari 9.200 tentara di perbatasan Ukraina, dan sedang bersiap menyerang negara ini hingga akhir Januari atau awal Februari 2022. (HS)