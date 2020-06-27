Trump: Hidup di Chicago Lebih Buruk dari Afghanistan

Menurut Kantor Berita ABNA, Donald Trump, Kamis (25/6) dalam wawancara dengan Fox News menyinggung peningkatan angka kejahatan di kota Chicago dan Baltimore. Ia membandingkan kondisi kedua kota itu dengan Afghanistan dan Honduras. Trump menyebut hidup di kedua kota itu seperti hidup di neraka.

Surat kabar Inggris, The Telegraph menulis, Trump menyalahkan para walikota Demokrat di Chicago, Baltimore, Detroit, dan Oakland, bahkan mantan presiden Barack Obama dan rivalnya, Joe Biden, atas tingginya angka pembunuhan dan kejahatan di kota-kota itu.

"Chicago adalah satu contoh, kota itu lebih buruk dari Afghanistan," ujarnya.

Di salah satu kampanye pilpresnya di kota Wisconsin, Trump menegaskan, jika kandidat presiden Amerika dari Demokrat, menang dalam pemilu, maka ia akan dikendalikan oleh sekelompok orang gila dan ekstrem. (HS)