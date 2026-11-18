Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Melaporkan bahwa Pemimpin Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Ayatullah al-Uzhma Wahid Khorasani. Dalam pesannya, beliau menyebut almarhum sebagai salah satu pilar utama pengajaran fikih dan usul fikih di hauzah ilmiah.

Berikut isi pesan Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei.

Bismillahirrahmanirrahim.

Saya telah menerima kabar wafatnya guru besar hauzah ilmiah, Ayatullah al-Uzhma Wahid Khorasani. Beliau merupakan salah satu pilar utama pengajaran fikih dan usul fikih di hauzah ilmiah. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, dua kelas yang beliau ampu setiap hari termasuk di antara forum pengajaran terpenting di hauzah. Dalam pelajaran itu, tampak hasil penelitian beliau sendiri, kesungguhan dan kedalaman beliau dalam menelaah pandangan sejumlah ulama terkemuka Hauzah Ilmiah Najaf pada masa belakangan, serta penguasaan dan penghargaan beliau terhadap pandangan-pandangan tersebut. Dengan penyampaian yang jernih, runtut, dan kokoh, guru mulia ini menjadikan setiap sesi pelajaran sebagai kesempatan berharga bagi mereka yang menuntut ilmu dan mengejar keutamaan.

Kini, banyak pengajar dan ulama di Hauzah Ilmiah Qom, juga di hauzah-hauzah lain di negeri ini, serta sejumlah rohaniwan di berbagai daerah, dengan bangga mencatat dalam riwayat keilmuan mereka bahwa mereka pernah mengikuti pelajaran beliau. Semua orang mengenang dengan kagum ketulusan pengabdian beliau kepada para Maksum As, yang begitu nyata dalam ucapan dan sikap hidupnya. Berkat ketekunan beliau selama bertahun-tahun dalam mengabdi kepada syariat dan mazhab, beliau telah berjasa besar bagi kaum mukmin dan hauzah-hauzah ilmiah. Sudah selayaknya kita semua mengenang dan mensyukuri jasa-jasa beliau.

Atas musibah ini, saya menyampaikan belasungkawa ke hadirat junjungan kita, Imam Mahdi (semoga Allah Taala menyegerakan kemunculan beliau yang mulia), kepada segenap hauzah ilmiah dan seluruh kaum mukmin, khususnya keluarga terhormat almarhum. Saya memohon kepada Allah Yang Mahamulia lagi Mahatinggi agar meninggikan derajat beliau.

Sayyid Mojtaba Husaini Khamenei

17 November 2026