Pada Jumat malam, 13 November 2026, peringatan ke-20 wafatnya Ayatullah al-Uzhma Fazel Lankarani (rahimahullah) digelar bersamaan dengan majelis duka untuk memperingati kesyahidan Sayidah Fatimah az-Zahra Sa. Acara yang berlangsung di Husainiyah almarhum di Qom itu dihadiri para ulama, rohaniwan, pejabat, dan masyarakat dari berbagai kalangan.

Kode berita: 1892259