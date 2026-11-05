Kekalahan Partai Republik, guncangan susulan dari serangan terhadap Iran; Trump akan semakin lemah

Alaeddin Boroujerdi, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Politik Luar Negeri Dewan Permusyawaratan Islam, dalam sebuah wawancara, merujuk pada kekalahan Partai Republik dalam pemilihan Amerika, menilai peristiwa ini layak untuk diucapkan selamat kepada bangsa Iran dan menekankan: Trump layak mendapatkan kekalahan ini, dan tanpa keraguan, peristiwa ini adalah salah satu guncangan susulan dari serangan terhadap negara kita dan akan membawa konsekuensi lebih lanjut.

Boroujerdi, dengan menyatakan bahwa perang dipaksakan kepada bangsa Iran, mengungkapkan: Imam tercinta kita telah dijadikan syahid, anak-anak tak berdosa Minab, orang-orang Larestan dan di berbagai tempat di Iran Islam telah dijadikan syahid; oleh karena itu sungguh hati bangsa Iran menjadi sejuk dengan kekalahan ini, dan orang-orang bergembira dengan peristiwa ini.

Ia dengan menekankan bahwa tentu saja tidak boleh membuat perbedaan hakiki antara Demokrat dan Partai Republik Amerika, menambahkan: kita menganggap Demokrat dan Partai Republik sebagai dua sisi dari satu koin. Amerika dikenal dengan ciri-ciri kesombongannya dan sejarah kejahatan yang dilakukannya terhadap umat manusia, dan esensi ini tidak akan berubah dengan pergantian partai yang berkuasa.

Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Politik Luar Negeri parlemen dengan merujuk pada sejarah kejahatan Amerika di dunia menegaskan: Amerika adalah satu-satunya negara yang menggunakan bom atom dan membantai ratusan ribu manusia tak berdosa di Hiroshima dan Nagasaki. Amerika juga telah melakukan berbagai kejahatan di berbagai negara di dunia yang tidak perlu lagi diceritakan.

Boroujerdi mencatat: oleh karena itu harus dibedakan antara dua masalah; kekalahan Trump dalam pemilihan adalah masalah yang harus diucapkan selamat kepada bangsa besar Iran, karena ia layak mendapatkan kekalahan seperti itu dan orang-orang bergembira dengan peristiwa ini, tetapi esensi Partai Republik dan Demokrat dari sudut pandang kita tidak memiliki perbedaan mendasar satu sama lain.