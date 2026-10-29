Eisenkot: Netanyahu berusaha menunda pengumuman hasil pemilihan

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, Gadi Eisenkot, saingan utama Netanyahu dalam pemilihan Knesset rezim Zionis, mengatakan bahwa Netanyahu dan mitranya sedang menjalankan operasi pengaruh ilegal terhadap opini publik Israel untuk menunda publikasi hasil pemilihan

Berdasarkan laporan ini, Eisenkot memperingatkan bahwa «upaya menyalahgunakan informasi yang belum diselidiki, dengan tujuan mempertanyakan hasil pemilihan Knesset, tidak dapat diterima»

Berita ini muncul sementara Isaac Herzog, kepala rezim Zionis, juga mengatakan bahwa ia mengikuti dengan cermat penyelidikan atas kecurigaan yang dipublikasikan pagi ini mengenai hasil pemilihan

Herzog mengumumkan bahwa «bukti dan rumor harus diselidiki secara menyeluruh dan pelaku harus dimintai pertanggungjawaban dan dihukum sesuai ketentuan hukum»