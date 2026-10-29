Komandan Mohebbi: realitas Selat Hormuz ditentukan di lapangan, bukan di ruang siber

Menurut laporan kantor berita ABNA, Komandan Hossein Mohebbi, wakil hubungan masyarakat dan juru bicara Korps Garda Revolusi Islam, dengan mempublikasikan pesan di salah satu media sosial menyatakan: CENTCOM, pembunuh anak! Krisis Suez 1956 menyingkap tabir keterbatasan kekuatan Inggris; sejarah kadang berbalik di titik-titik strategis. Buktikan klaim penambangan ranjau Hormuz dengan bukti independen, bukan dengan pernyataan!

Ia menambahkan: realitas Selat Hormuz ditentukan di langit, darat dan laut; bukan di ruang siber dan ruang perang media Amerika