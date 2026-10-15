Angkatan Bersenjata Yaman: kami menargetkan bandara Raja Khalid di Riyadh

Menurut laporan kantor berita ABNA dari Al-Masirah, Angkatan Bersenjata Yaman hari ini, Rabu, dalam sebuah pernyataan mengumumkan: berkat Tuhan, kami menargetkan bandara internasional Raja Khalid di Riyadh dengan satu rudal balistik, yang menghasilkan serangan tepat dan langsung.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Angkatan Bersenjata Yaman dalam hal ini disebutkan: kami melaksanakan operasi dengan menggunakan ۳ rudal balistik terhadap tempat berkumpulnya pasukan musuh Saudi di wilayah «Ras al-Ara» dan «al-Madariba». Setelah operasi ini terhadap posisi berkumpulnya musuh di wilayah Ras al-Ara dan al-Madariba, sejumlah besar korban (tewas dan terluka) dilaporkan, dan beberapa kendaraan militer mereka juga dilumpuhkan.