Kursi Afghanistan Kosong di Majelis Umum PBB; Faktor Utama Isolasi Afghanistan di Bawah Taliban

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – untuk tahun kelima, kursi Afghanistan di Perserikatan Bangsa-Bangsa masih kosong. Beberapa hari setelah berlangsungnya sidang ke-76 Majelis Umum PBB, para pemimpin sebagian besar negara juga disebut tidak menyinggung krisis yang sedang berlangsung di Afghanistan.

Berikut sejumlah faktor yang, menurut laporan tersebut, menyebabkan Afghanistan mengalami isolasi di tingkat internasional.

Setelah lima tahun berlalu, disebutkan bahwa belum ada negara selain Rusia yang mengakui Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Sejumlah faktor dinilai menjadi penyebabnya, dan berikut yang dianggap paling utama.

Larangan Pendidikan bagi Anak Perempuan

Faktor terpenting adalah persoalan pendidikan perempuan dan anak perempuan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan, akibat kebijakan pemerintah Taliban terkait pendidikan, hampir tiga juta anak perempuan tidak dapat melanjutkan pendidikan di atas kelas enam.

Pada awalnya, Taliban menyatakan bahwa lingkungan pendidikan belum sesuai bagi perempuan dan anak perempuan. Mereka berjanji bahwa setelah kondisi pendidikan yang aman dan sesuai dengan syariat tersedia, sekolah dan universitas akan kembali dibuka bagi anak perempuan.

Namun, menurut artikel ini, setelah lima tahun alasan tersebut dinilai hanya sebagai dalih dan Taliban pada dasarnya menentang pendidikan bagi anak perempuan serta pekerjaan bagi perempuan.

Pendidikan perempuan dan anak perempuan merupakan persoalan penting bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara yang memiliki pengaruh di tingkat global.

Sebuah negara yang mengeluarkan separuh masyarakatnya dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan pemerintahan, menurut laporan tersebut, tidak akan memiliki masa depan yang cerah dan tidak akan mendapatkan perhatian positif dari dunia internasional.

Sistem Satu Mazhab Taliban

Persoalan kedua yang dianggap penting dan vital bagi banyak masyarakat Afghanistan adalah penerimaan terhadap kelompok minoritas agama.

Artikel ini menyebut bahwa Taliban, selain mazhab Hanafi, telah menyingkirkan mazhab-mazhab lain, termasuk Syiah yang disebut sebagai kelompok mazhab terbesar kedua berdasarkan jumlah penduduk.

Menurut laporan tersebut, Taliban telah mengambil dua langkah mendasar yang membuat Afghanistan mundur bertahun-tahun.

Pertama, membentuk sistem yang hanya mengakui satu mazhab. Kedua, membentuk pemerintahan yang berpusat pada satu etnis, yakni Pashtun.

Saat ini, para pemimpin negara-negara yang hadir dalam sidang Majelis Umum PBB disebut memahami bahwa Afghanistan bergerak menuju sistem yang semakin terpusat pada satu kelompok dan tidak menerima pluralisme.

Di sisi lain, laporan tersebut menilai pemerintah Taliban sedang berupaya menyingkirkan kelompok mazhab terbesar kedua di Afghanistan.

Dalam dua bulan terakhir, sejumlah pusat penting Syiah yang dikenal hingga tingkat regional disebut telah ditutup, termasuk Hauzah Ilmiah Khatam al-Nabiyyin, Komisi Tinggi Syiah, serta Pusat Khatam al-Anbiya Saw di Kabul Barat.

Sebagian besar komunitas Syiah Afghanistan selama lima tahun terakhir disebut berulang kali menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Taliban dalam berbagai pertemuan umum dan melalui media, sekaligus menyerukan agar pemerintahan tersebut memperoleh pengakuan.

Menurut artikel tersebut, permintaan tersebut berkali-kali disampaikan tanpa adanya konsesi berarti dari pemerintahan Taliban kepada masyarakat Syiah.

Kini, bukan hanya dukungan tersebut yang dinilai diabaikan, tetapi laporan itu juga menyebut Taliban telah menyingkirkan salah satu kelompok pendukung domestiknya yang paling besar.

Proses penyingkiran kelompok-kelompok masyarakat oleh pemerintahan Taliban, menurut artikel ini, tidak luput dari perhatian masyarakat internasional.

Selama tindakan-tindakan yang dinilai membawa Afghanistan mundur bertahun-tahun terus dilakukan, PBB dan masyarakat internasional disebut tidak akan menjalin keterlibatan penuh dengan pemerintahan tersebut.

Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab kursi Afghanistan di Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap kosong dan pemerintahan Taliban belum memperoleh pengakuan internasional.