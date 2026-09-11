Persatuan Umat Islam Ditekankan dalam Pertemuan Mufti Pakistan dengan Ayatullah Bashir Najafi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mufti Raghib Hussain Naimi, Ketua Dewan Ideologi Islam Pakistan, bertemu dan berdialog dengan Ayatullah Agung Hafiz Bashir Hussain Najafi di Najaf Asyraf.

Dalam pertemuan itu, Ayatullah Bashir Najafi menekankan pentingnya memperkuat hubungan kaum Muslimin dengan Al-Qur’an dan ajaran Ahlulbait As.

Ia mengatakan bahwa umat Islam harus membangun kehidupan pribadi maupun sosial mereka berdasarkan ajaran Al-Qur’an dan sirah Ahlulbait As, karena kecintaan kepada Ahlulbait As serta mengamalkan teladan mereka merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang autentik.

Ia juga menyinggung pentingnya memperkokoh persatuan dan solidaritas di dunia Islam serta menekankan perlunya memperkuat semangat persaudaraan di antara kaum Muslimin dan menjaga nilai-nilai agama serta Islam.

Ayatullah Bashir Najafi selanjutnya menyerukan kepada umat Islam agar menjadikan kecintaan kepada Nabi Muhammad Saw dan keluarga mulia beliau sebagai poros dan pedoman utama dalam kehidupan.

Ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw sendiri memiliki kecintaan yang mendalam kepada Ahlulbait As dan senantiasa menganjurkan umat Islam untuk menjalin hubungan, mencintai, dan berpegang teguh kepada keluarga mulia beliau.

Pada akhir pertemuan, Mufti Raghib Hussain Naimi menyampaikan apresiasi kepada Ayatullah Bashir Najafi karena telah meluangkan waktu dan memberikan sambutan hangat kepadanya.

Ia juga memberikan penghargaan atas berbagai jasa keagamaan, ilmiah, dan sosial Ayatullah Bashir Najafi.