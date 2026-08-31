Satu unit drone MQ9 dihancurkan di timur Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita ABNA, Pengawal Revolusi Islam dalam sebuah pernyataan menyatakan: beberapa menit lalu, satu unit drone MQ9 berhasil dicegat dan dihancurkan oleh tembakan sistem pertahanan udara canggih terbaru dari Pasukan Dirgantara Pengawal yang berada di bawah kendali jaringan pertahanan udara terpadu nasional.