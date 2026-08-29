Erdoğan: Israel kecanduan menghasut perang

Dilaporkan oleh kantor berita Abna mengutip Al-Mayadeen, Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Turki, menekankan bahwa rezim Zionis kecanduan menghasut perang dan berupaya merusak stabilitas kawasan melalui setiap tindakan provokatif.

Ia menambahkan bahwa kabinet rezim Zionis berusaha menutupi stabilitas seluruh kawasan dan memulai proses ini dari negara-negara tetangganya.

Sebelumnya, Turki juga telah meminta kepolisian internasional (Interpol) untuk menangkap Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis.

Akin Gürlek, Menteri Kehakiman Turki, menyatakan bahwa negaranya meminta penerbitan «Pemberitahuan Merah» (Red Notice) Interpol terhadapnya karena proses penuntutan hukum yang sedang berlangsung terhadap Benjamin Netanyahu atas tuduhan genosida.