Kebijakan Pemerintah Lebanon yang Terus Memberi Konsesi Tidak Akan Menjamin Keamanan Negara

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Syekh Ahmad Qabalan, Mufti Ja‘fari Lebanon, menggambarkan pemerintahan Lebanon saat ini sebagai salah satu pemerintahan paling berbahaya bagi sebuah bangsa. Ia menilai pemerintah tersebut memberikan konsesi kepada Washington dan Tel Aviv, sesuatu yang selama puluhan tahun bahkan hanya menjadi impian mereka.

Qabalan mengatakan, Lebanon sedang berdarah, alam kawasan itu terbakar, sementara kedaulatan Lebanon diletakkan di atas meja kerangka negosiasi yang menurutnya gila, penuh dengan konsesi-konsesi berbahaya. Di satu sisi, propaganda pemerintah berbicara tentang putaran negosiasi yang sulit dan pintu-pintu tertutup. Namun pada saat yang sama, tabir di balik layar justru terbuka dan memperlihatkan adanya kesepakatan yang memberi Washington dan Tel Aviv keuntungan yang selama puluhan tahun mereka dambakan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah mengetahui pihaknya memahami apa yang sedang berlangsung di balik layar permainan kotor tersebut.

Qabalan melanjutkan, yang ingin ia sampaikan adalah bahwa Lebanon kini tidak memiliki pemerintahan yang sungguh-sungguh dan tidak memiliki prioritas nasional serta kedaulatan. Tim yang mengelola negara, menurutnya, tidak peduli pada kepentingan nasional dan kedaulatan Lebanon. Lebanon selatan dan rakyatnya pun tidak menjadi perhatian mereka.

Ia menyebut pemerintahan saat ini tidak lebih dari kekosongan politik. Yang paling berbahaya, kata Qabalan, adalah ketika Lebanon diperlakukan seperti aset gratis yang bisa diberikan begitu saja. Inilah, menurutnya, alasan utama perbedaan sikap mereka dengan pemerintahan yang ia nilai kehilangan kelayakan nasional dan kedaulatan.

Qabalan menegaskan bahwa pandangannya terhadap Lebanon dan kawasan bukanlah pandangan gelap dan penuh keputusasaan. Ia mengatakan, “Kami adalah bagian dari akar negeri ini. Kami adalah kekuatan nasional yang merebut kembali Lebanon pada hari ketika seluruh kawasan meninggalkannya.”

Menurutnya, apa yang kini terjadi, terutama di Selat Hormuz, sedang membentuk aturan-aturan baru bagi kawasan dan Lebanon. Dalam realitas kawasan yang baru, Lebanon akan kembali mendapatkan bobot regionalnya dan keluar dari krisis kekosongan politik yang selama ini menelan negara tersebut.

Ia juga menyatakan bahwa proyek “Israel Raya” telah kehilangan kemampuan untuk dijalankan karena keberanian, kepahlawanan, dan pengorbanan strategis perlawanan.

Qabalan menekankan bahwa saat ini adalah waktu untuk melindungi Lebanon dari krisis akal politik dan arus menyerah yang mengikutinya. Ia mengatakan, “Kita kini berhadapan dengan pemerintahan yang tidak memerintah dan tidak ingin memerintah, kecuali sebatas konsesi-konsesi yang ia serahkan dalam wilayah kedaulatannya.”

Pada akhir pernyataannya, Qabalan berkata, “Saya katakan untuk sejarah: pemerintahan paling berbahaya bagi sebuah bangsa adalah pemerintahan yang berusaha meyakinkan rakyatnya bahwa konsesi dalam urusan kedaulatan, nasional, dan keamanan adalah harga yang harus dibayar demi keamanan.”