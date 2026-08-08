Pelanggaran Gencatan Senjata di Gaza Terus Berlanjut; Serangan Militer Israel ke Berbagai Wilayah Jalur Gaza Masih Terjadi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Sumber-sumber lokal melaporkan bahwa pasukan militer rezim Zionis hari ini, Kamis, menargetkan sejumlah wilayah di selatan dan tengah Jalur Gaza, termasuk kawasan Al-Mawasi di Khan Yunis, dengan tembakan dan serangan artileri.

Dalam serangan tersebut, seorang warga Palestina terluka. Tembakan ke arah tenda-tenda pengungsi juga terus berlangsung di beberapa titik. Selain itu, wilayah timur Khan Yunis turut menjadi sasaran tembakan artileri, bersamaan dengan diluncurkannya peluru suar di atas kawasan tersebut.

Di Provinsi Rafah, tank-tank militer rezim Zionis juga melepaskan tembakan ke arah lokasi pengungsian warga di kawasan Al-Mawasi. Pada saat yang sama, kendaraan-kendaraan lapis baja rezim tersebut bergerak melampaui kawasan yang disebut sebagai “garis kuning”.

Di bagian tengah Jalur Gaza, wilayah utara Kamp Al-Bureij juga menyaksikan tembakan luas dan pergerakan militer. Kondisi ini membuat warga tetap bertahan di rumah-rumah dan pusat-pusat pengungsian mereka.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengumumkan bahwa dalam perkembangan terbaru, jenazah dua syahid berhasil dikeluarkan dari bawah reruntuhan. Selain itu, dua korban luka yang sebelumnya terluka juga gugur sebagai syahid.

Satu korban luka baru juga telah dibawa ke rumah sakit. Kementerian tersebut menambahkan bahwa sejumlah korban masih berada di bawah reruntuhan atau di wilayah yang sulit dijangkau, sementara tim penyelamat belum dapat menjangkau mereka.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina, sejak diberlakukannya kesepakatan gencatan senjata hingga kini, akibat berbagai pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut, 1.254 warga Palestina gugur sebagai syahid dan 4.121 orang lainnya terluka.

Sementara itu, jumlah syuhada perang Gaza sejak 7 Oktober 2023 hingga sekarang telah mencapai 73.381 orang, dan jumlah korban luka mencapai 174.231 orang.