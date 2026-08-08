CNN: Para Komandan Senior Militer AS Mencari Jalan Keluar dari Perang dengan Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Berdasarkan laporan CNN, Dan Caine, Ketua Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat, dalam beberapa pekan terakhir melalui pembicaraan tertutup dengan sejumlah penasihat senior Donald Trump, menekankan pentingnya mencari jalan keluar dari perang dengan Iran.

Sumber-sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan Caine meyakini bahwa opsi-opsi yang tersedia untuk meningkatkan eskalasi perang dapat membawa dampak sebaliknya. Melanjutkan ketergantungan pada opsi militer, tanpa berhasil mencapai tujuan yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, dinilai hanya akan menambah beban biaya bagi Washington.

Laporan itu menambahkan bahwa Caine tidak sendirian dalam pandangan tersebut. Kekhawatiran serupa juga ia sampaikan kepada sejumlah pejabat senior pemerintah Amerika, termasuk John Ratcliffe, Direktur CIA; Marco Rubio, Menteri Luar Negeri; dan J.D. Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat.

Menurut CNN, dalam pertemuan-pertemuan sampingan dengan beberapa penasihat tersebut, Caine berupaya meningkatkan koordinasi antar-lembaga dalam pemerintahan Amerika. Sebelum mereka bertemu Trump, ia disebut ingin membangun penilaian bersama mengenai keterbatasan dan risiko dari berbagai opsi militer yang tersedia.

Berdasarkan laporan itu, tujuan utama dari konsultasi tersebut adalah meninjau keterbatasan dan bahaya opsi militer untuk memperluas perang, termasuk opsi yang dapat dijalankan tanpa mengirim pasukan darat Amerika.

CNN menegaskan bahwa dalam situasi saat ini, para komandan senior militer Amerika tengah mencari jalan untuk mengakhiri perang. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kekhawatiran di lingkaran militer Washington terhadap konsekuensi berlanjutnya atau meningkatnya konflik dengan Iran, serta sulitnya mencapai tujuan yang telah diumumkan hanya melalui pendekatan militer.