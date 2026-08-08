Dari Telegram hingga Pangkalan Militer: Pola Baru Iran Menembus Intelijen Rezim Zionis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Konfrontasi intelijen antara Iran dan rezim Zionis kini tidak lagi terbatas pada pembunuhan ilmuwan, serangan terhadap fasilitas nuklir, atau saling serang di dunia siber. Sejak pecahnya perang Gaza, Teheran memperluas medan pertempuran hingga ke dalam masyarakat rezim Zionis sendiri. Iran menggunakan pola rekrutmen berbiaya rendah untuk menjalankan operasi intelijennya; sebuah pola yang bisa dimulai dari pesan di Telegram atau tawaran kerja palsu, lalu secara bertahap berkembang dari memotret sebuah jalan atau menempel poster menjadi mengawasi pejabat rezim Zionis dan mengumpulkan informasi tentang pangkalan militer serta sistem pertahanan udara.

Berdasarkan laporan Al Jazeera Net, pentingnya fenomena ini terletak pada fakta bahwa Iran tidak selalu berusaha merekrut mata-mata profesional yang berada di posisi sensitif. Sebaliknya, Iran menjalin kontak dengan banyak warga rezim Zionis. Meski sebagian besar upaya itu gagal, Teheran berharap sebagian kecil dari mereka bersedia bergerak dari tugas-tugas simbolik menuju spionase yang sesungguhnya. Dengan demikian, masalah ekonomi, kesenjangan sosial, dan motivasi ideologis berubah menjadi jalur-jalur infiltrasi intelijen yang risikonya tidak kalah dari penetrasi teknis dan siber.

Data yang diterbitkan oleh Shin Bet, dinas keamanan dalam negeri rezim Zionis, pada 31 Desember 2024 menjadi titik awal paling jelas untuk membaca tren ini. Lembaga itu mengumumkan telah membongkar 13 kasus besar spionase dan mengajukan dakwaan terhadap 27 warga Zionis. Jumlah orang yang ditangkap terkait spionase untuk Iran meningkat sekitar 400 persen dibandingkan tahun 2023. Di ranah siber, aparat keamanan rezim Zionis juga mengklaim telah menggagalkan sekitar 700 serangan dari ribuan serangan yang terjadi; volume serangan itu disebut lima kali lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada 20 Mei 2025, Nitzan Shapira, reporter urusan militer dan keamanan Channel 12 rezim Zionis, menulis bahwa angka itu meningkat menjadi 34 terdakwa dalam 19 kasus. Ia mengutip seorang sumber keamanan yang menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar kenakalan atau aksi sporadis, melainkan sudah berubah menjadi ancaman langsung. Menurutnya, para operator Iran berusaha mendorong orang-orang yang berhasil direkrut dari sekadar mengumpulkan informasi dan mengambil gambar menuju keterlibatan dalam persiapan operasi pembunuhan di dalam rezim Zionis.

Kurang dari satu bulan kemudian, Efrat Forsher, reporter kepolisian situs Walla, dalam laporan yang terbit pada 12 Juni 2025, menyebut adanya 22 kasus dan 39 orang yang ditangkap. Ia menambahkan bahwa lembaga-lembaga keamanan rezim Zionis memperkirakan masih ada kasus-kasus lain yang belum terungkap. Menurutnya, motif finansial menjadi faktor paling umum di antara para tersangka. Pada saat yang sama, upaya merekrut remaja melalui media sosial dan platform hiburan juga meningkat.

Hingga 6 Oktober 2025, Amir Bohbot, reporter dan analis militer-keamanan situs Walla, menyebut jumlah kasus mencapai 30 dan jumlah terdakwa menjadi 46 orang. Ia mengutip seorang sumber keamanan yang mengatakan bahwa setiap hari terdapat puluhan upaya untuk merekrut warga Zionis. Aktivitas Iran, menurutnya, telah melampaui batas agama, etnis, geografis, dan kelas sosial.

Dalam laporan Ron Krisi di Yedioth Ahronoth pada 27 Desember 2025, jumlah kasus yang sudah terbuka ke publik mencapai 35. Kurang dari dua pekan setelah itu, Gilad Cohen, reporter hukum dan urusan Al-Quds dari surat kabar yang sama, pada 9 Januari 2026 menulis bahwa sejauh ini telah diajukan 35 dakwaan terhadap 54 terdakwa, sementara hanya satu kasus yang sudah berujung pada putusan final. Ia mengutip seorang perwira unit investigasi internasional yang mengatakan bahwa hampir tidak ada pekan berlalu tanpa penangkapan tersangka baru.

Namun angka tersebut belum final. Pada 5 Februari 2026, Shin Bet mengumumkan penangkapan dua pemuda dari wilayah Al-Quds yang menerima uang melalui dompet digital. Kemudian pada Maret, terungkap pula kasus seorang tentara cadangan sistem Iron Dome. Karena itu, dapat dikatakan bahwa jumlah kasus telah melampaui angka akhir 2025, meskipun belum ada data resmi terbaru yang bersifat gabungan.

Pola Rekrutmen Bertahap

Amir Bohbot menggambarkan metode Iran sebagai pola bertahap. Dalam metode ini, target tidak langsung diminta menyerahkan rahasia militer sejak pesan pertama. Sebaliknya, ia mula-mula ditawari tugas sederhana dengan imbalan uang, seperti memotret bangunan publik, menulis slogan, membeli ponsel dan kartu SIM, atau memindahkan sebuah paket.

Setelah tingkat kerja sama dan kesiapan target diuji, tugas-tugas itu perlahan menjadi lebih sensitif. Mulai dari mengawasi rumah seorang pejabat, memotret pangkalan militer, mengumpulkan koordinat geografis, hingga mencari orang yang bersedia menjalankan operasi tertentu.

Proses bertahap ini membuat orang yang direkrut pada awalnya menganggap tindakannya hanya sebagai pekerjaan sederhana dan tidak berbahaya. Namun seiring waktu, ketergantungannya kepada operator dan ketergantungan finansialnya meningkat. Pola ini juga memungkinkan Iran menguji puluhan orang dengan biaya rendah, lalu mengalokasikan sumber daya lebih besar kepada orang-orang yang lebih patuh atau memiliki akses ke informasi keamanan.

Berbagai kasus menunjukkan adanya perbedaan besar dalam jumlah uang yang dibayarkan. Dalam kasus dua tentara dari wilayah Krayot, salah satunya menerima 2.500 dolar AS untuk memberikan informasi terkait sistem Iron Dome, sementara rekannya hanya menerima 50 dolar AS. Dalam kasus lain, sekitar 500 dolar AS dalam bentuk Bitcoin dibayarkan untuk setiap tugas. Berdasarkan laporan Yedioth Ahronoth, sepasang suami istri yang tinggal di kota Lod menerima sekitar 26 ribu dolar AS selama masa kerja sama mereka. Perbedaan nominal ini menunjukkan bahwa besarnya bayaran bergantung pada tingkat sensitivitas informasi dan kesiapan target untuk masuk ke tahap operasi yang lebih tinggi. Hal ini juga ditekankan oleh Channel 12 rezim Zionis.

Infiltrasi ke Pusat-pusat Militer

Menurut media-media rezim Zionis, perkembangan paling berbahaya dalam tren ini adalah pergeseran Iran dari mengandalkan informasi yang tersedia untuk publik menuju akses terhadap informasi yang berada di tangan orang-orang dengan posisi kerja sensitif.

Pada 21 Oktober 2024, Shin Bet mengumumkan pembongkaran jaringan yang terdiri atas tujuh warga Zionis di Haifa dan wilayah utara pendudukan. Mereka disebut telah menjalankan ratusan tugas terkait pangkalan militer dan fasilitas energi. Shin Bet menyatakan bahwa sebagian informasi yang mereka kirimkan dapat membantu Iran melakukan serangan rudal dengan presisi lebih tinggi.

Pada 20 Maret 2026, Berhanu Tegene, reporter kriminal Channel 12 rezim Zionis, mengungkap kasus Raz Cohen, seorang tentara cadangan yang pernah bertugas dalam sistem pertahanan rudal Iron Dome. Berdasarkan dakwaan, Cohen memberikan koordinat akurat sejumlah pangkalan militer, nama para penanggung jawab beberapa posisi, serta informasi terkait sistem Iron Dome kepada pihak Iran. Sebagai imbalan, ia menerima sekitar 1.500 dolar AS dalam bentuk mata uang digital. Pentingnya kasus ini terletak pada fakta bahwa tersangka bukan sekadar fotografer atau pengamat dari luar, melainkan orang yang melalui dinas militernya memiliki akses ke salah satu sistem pertahanan terpenting rezim Zionis.

Shin Bet juga pada 20 Mei 2025 mengumumkan beberapa kasus lain. Dalam kasus-kasus tersebut, para tersangka diberi tugas mengumpulkan informasi tentang markas Mossad, fasilitas energi, Pelabuhan Haifa, pangkalan Angkatan Udara, bahkan permukiman tempat tinggal Yisrael Katz, Menteri Perang rezim Zionis.

Target-target ini menunjukkan bahwa Iran mengejar beberapa tujuan sekaligus: membangun bank data jangka panjang, memetakan mekanisme perlindungan dan keamanan, serta mengumpulkan data yang dapat digunakan jika pecah konfrontasi militer yang lebih luas.

Latar Belakang yang Beragam

Kasus-kasus warga Zionis yang dituduh bekerja sama dengan intelijen Iran menunjukkan bahwa tidak ada satu pola sosial tunggal di antara para tersangka.

Di antara para terdakwa terdapat Yahudi dan Arab, imigran dari bekas republik Soviet, penduduk Al-Quds, Yahudi Haredi, personel militer aktif, dan pasukan cadangan.

Hal yang paling menonjol sebagai benang merah dalam kasus-kasus ini adalah kerentanan pribadi: mulai dari utang dan masalah keuangan, keinginan mendapatkan uang cepat, perasaan tersisih, hingga motivasi ideologis melawan pemerintah rezim Zionis. Berdasarkan laporan-laporan Zionis, Iran tidak menciptakan celah-celah ini, tetapi melihat masyarakat rezim Zionis sebagai kumpulan titik lemah. Di setiap lapisan masyarakat, Iran mencari orang-orang yang lebih siap mengambil risiko dan bekerja sama.

Dimensi agama dan politik juga terlihat dalam beberapa kasus. Meski motif finansial menjadi faktor utama dalam sebagian besar kasus, di antara para tersangka terdapat orang-orang dari kelompok Haredi anti-Zionis. Sebagian lainnya membenarkan kerja sama mereka sebagai bentuk protes politik atau sikap ideologis.

Menggabungkan Spionase Manusia dan Infiltrasi Siber

Rekrutmen sumber manusia hanyalah satu bagian dari strategi Iran. Di samping itu, operasi siber dan perang kognitif juga terus dijalankan.

Pada 29 Mei 2025, Shin Bet mengumumkan bahwa pihaknya telah menggagalkan 85 serangan phishing atau pencurian data yang dikaitkan dengan Iran. Serangan itu menargetkan pejabat keamanan, politisi, akademisi, dan jurnalis rezim Zionis.

Selain itu, pada 11 Februari 2026, Shin Bet dan Pusat Siber Nasional rezim Zionis melaporkan adanya ratusan upaya infiltrasi terhadap akun Google dan aplikasi pesan milik pejabat, personel militer, dan karyawan industri pertahanan selama satu tahun.

Tujuan serangan-serangan ini bukan hanya mencuri dokumen rahasia, tetapi juga mengumpulkan informasi seperti alamat, hubungan personal, kebiasaan harian, dan lokasi pergerakan individu. Data semacam ini dapat digabungkan dengan informasi yang diperoleh dari sumber manusia untuk digunakan dalam operasi pemerasan, rekrutmen, atau perencanaan serangan.

Media Sosial sebagai Alat Memperdalam Perpecahan

Bersamaan dengan rekrutmen langsung, Iran juga memanfaatkan media sosial untuk memperdalam perpecahan internal masyarakat rezim Zionis dan menciptakan ruang yang lebih cocok untuk infiltrasi.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Inbal Orbaz, mantan peneliti Institut Studi Keamanan Nasional rezim Zionis, dan David Siman-Tov, mantan perwira intelijen militer rezim tersebut, menunjukkan bahwa jaringan pengaruh Iran tidak secara tetap mendukung kubu kanan atau kiri. Tujuan utamanya adalah memperdalam konflik sosial dan melemahkan kohesi internal rezim Zionis.

Dalam riset yang versi bahasa Inggrisnya diterbitkan oleh Institute for the Study of Information Methodology, teridentifikasi tujuh jaringan pengaruh Iran yang beroperasi antara Oktober 2023 hingga Mei 2024.

Riset itu menyimpulkan bahwa jaringan-jaringan tersebut memanfaatkan isu seperti kasus tawanan, korban manusia, menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah dan lembaga keamanan. Studi ini juga menunjukkan bahwa operasi pengaruh digital terkait erat dengan pengumpulan informasi, rekrutmen, dan pengarahan lapangan. Infrastruktur digital yang sama digunakan untuk menyebarkan pesan propaganda sekaligus menjalin kontak langsung dengan warga Zionis dan mendorong mereka menjalankan tugas tertentu.

Dalam analisis yang diterbitkan Dani Citrinowicz dan David Siman-Tov pada 21 Juli 2025, disebutkan bahwa sejak operasi Taufan al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, Iran meningkatkan operasi medianya terhadap masyarakat rezim Zionis sekaligus memperluas upaya merekrut warga rezim tersebut untuk melakukan spionase, menjalankan tugas lapangan, dan membantu Teheran dalam kondisi perang.

Keunggulan yang Bersifat Defensif

Tingginya jumlah penangkapan menunjukkan bahwa rezim Zionis memiliki kemampuan besar dalam melacak komunikasi, menelusuri dompet digital, dan mengoordinasikan kerja antara Shin Bet, polisi, dan intelijen militer. Namun angka yang sama juga mengungkap realitas lain: volume upaya rekrutmen sangat luas, dan dalam banyak kasus, penangkapan baru dilakukan setelah sebagian tugas dijalankan dan informasi sudah sempat dikirimkan.

Iran juga dapat dengan cepat mengganti agen yang terbongkar. Membuat akun baru dan mengirim ratusan pesan kepada orang yang berbeda tidak membutuhkan infrastruktur operasional yang rumit. Karena itu, keunggulan Israel lebih bersifat defensif. Artinya, meski mampu mengidentifikasi dan membongkar banyak jaringan, rezim ini tidak mampu mencegah seluruh komunikasi atau sejak awal memastikan siapa di antara orang yang direkrut yang kelak dapat berubah menjadi sumber dengan akses militer.

Kesimpulannya, Iran telah mampu mengubah spionase terhadap rezim Zionis dari operasi rumit yang terbatas pada kalangan elite menjadi aktivitas yang dapat dijalankan lewat ponsel dan mata uang digital. Meski Teheran belum berhasil melakukan penetrasi yang menentukan ke dalam struktur keamanan rezim Zionis, Iran telah menunjukkan bahwa keunggulan teknologi saja tidak cukup untuk menutup celah manusia.

Menurut laporan-laporan Zionis, bahaya yang lebih dalam terletak pada kombinasi tiga unsur: rekrutmen sumber manusia, infiltrasi siber, dan operasi psikologis. Kombinasi inilah yang menjadikan masyarakat rezim Zionis, dengan seluruh perpecahan, kontradiksi, dan kerentanannya, sebagai salah satu front utama dalam perang intelijen.