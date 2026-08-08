Araghchi: Kesepakatan dengan Oman Sudah Dekat / Bantahan atas Porsi 11 Persen Iran di Laut Kaspia

Sebagaimana dilaporkan oleh koresponden ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, di sela-sela konferensi pers Presiden dengan wartawan pada Hari Wartawan, terkait dengan negosiasi yang sedang berlangsung dengan Oman mengenai mekanisme hukum dan pengelolaan Selat Hormuz, menyatakan: "Negosiasi dengan Oman sedang berlangsung mengenai penentuan jalur lalu lintas di Selat Hormuz."

Ia menambahkan: "Di masa lalu, ada TSS (Traffic Separation Scheme) atau jalur yang tidak lagi dapat diterima oleh Republik Islam Iran untuk lalu lintas kapal, dan perlu dipertimbangkan TSS baru, yang tentu saja memiliki kompleksitas teknis dan hukum yang luas."

Araghchi menekankan: "Sebelum mencapai jalur baru, jalur sementara akan dipertimbangkan sebagai dasar jalur utama, dan dalam hal ini, negosiasi telah dilakukan antara kekuatan militer dan angkatan laut kedua negara berdasarkan peta yang ada, dan dengan menyimpulkan negosiasi ini, jalur baru akan ditentukan."

Menteri Luar Negeri terkait dengan pembukaan Selat Hormuz mencatat: "Negosiasi dengan Oman sedang berlangsung dan kami sangat dekat dengan kesepakatan, tetapi pembukaan Selat Hormuz bergantung pada kondisi lain."

Araghchi terkait dengan pelanggaran nota kesepahaman dengan Pakistan menyatakan: "Kasus pelanggaran nota kesepahaman dengan Pakistan harus ditindaklanjuti satu per satu, dan Amerika Serikatlah yang melanggar nota kesepahaman tersebut."

Ia melanjutkan: "Poin kelima nota kesepahaman telah dilaksanakan oleh Republik Islam Iran dan direncanakan bahwa dalam waktu satu bulan kondisi lalu lintas akan kembali normal, dan dalam dua minggu volume lalu lintas mencapai 60% dari kondisi normal. Tetapi Amerika Serikat berusaha menciptakan jalur baru di Selat Hormuz dan, meskipun ada peringatan dari negara kita, mereka berusaha merusak pengelolaan Iran dan Selat Hormuz. Oleh karena itu, pelanggaran nota kesepahaman dan pengelolaan Iran atas Selat Hormuz sama sekali tidak dapat diterima oleh Republik Islam Iran."

Menteri Luar Negeri terkait dengan Konvensi Laut Kaspia menyatakan: "Konvensi Laut Kaspia telah dirujuk ke Parlemen oleh pemerintah saat itu pada tahun 2018 dan 2019 untuk pengambilan keputusan. Hal ini sementara empat negara pantai Laut Kaspia lainnya telah menerima konvensi tersebut, dan penerimaan oleh Republik Islam Iran bergantung pada persetujuan Majelis Permusyawaratan Islam (Parlemen)."