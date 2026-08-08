Juru Bicara IRGC: Media Hari Ini adalah Bagian dari Mekanisme Perang

Sebagaimana dilaporkan oleh koresponden ABNA, Brigadir Jenderal Hossein Mohebi (pangkat kedua) pada hari Sabtu siang dalam acara peringatan Hari Wartawan di Bandar Abbas, sambil mengucapkan selamat Hari Wartawan kepada para pekerja media, menyatakan: "Hari ini kita berperang dengan salah satu kekuatan terbesar di dunia, dan karena sifat hibrida dari perang ini, ia memiliki berbagai arena, yang salah satu yang terpenting adalah arena media."

Ia menambahkan: "Karena pengaruhnya yang luas terhadap opini publik, media dianggap sebagai salah satu arena terpenting dalam perang, dan semua orang mengharapkan media untuk menggambarkan perang ini dalam berbagai adegan dan dimensi."

Juru bicara IRGC, dengan menekankan bahwa peran media dalam kondisi saat ini melampaui sekadar pelaporan, menyatakan: "Media tidak hanya sekadar pelapor; mereka adalah bagian dari mekanisme perang. Media saat ini adalah alat, dan selain menyampaikan realitas, mereka juga membangun narasi, membentuk persepsi, dan bahkan menciptakan realitas."

Juru bicara IRGC menyatakan: "Perang media lebih tinggi, lebih besar, dan lebih berpengaruh daripada perang militer; karena apa yang memberikan jiwa dan makna pada persenjataan militer adalah jenis narasi tentang persenjataan tersebut dan pemberian makna kepada mereka, dan tugas ini ada di tangan media."