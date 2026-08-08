  1. Beranda
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Bentrokan Sengit di Selatan Idlib; 3 Tentara Suriah Tewas dan Terluka di Deir ez-Zor

8 Agustus 2026 - 19:02
Kode berita: 1850340
Source: ABNA
Bentrokan Sengit di Selatan Idlib; 3 Tentara Suriah Tewas dan Terluka di Deir ez-Zor

Sumber-sumber berita melaporkan bentrokan sengit di Idlib di barat laut Suriah, serta tewas dan lukanya tiga tentara militer "Jolani" di Deir ez-Zor di timur Suriah.

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, sumber-sumber berita melaporkan bentrokan sengit antara pasukan "Jolani" dan orang-orang tak dikenal di pinggiran selatan Idlib.

Sumber-sumber ini menyebutkan bahwa salah satu pejuang pasukan "Jolani" terluka dalam bentrokan tersebut.

Secara bersamaan, kantor berita SANA, mengutip sumber-sumber yang terkait dengan Kementerian Pertahanan Suriah, melaporkan tewasnya satu tentara militer "Jolani" dan luka-lukanya dua lainnya menyusul serangan orang-orang tak dikenal di pemukiman baru Al-Bakara di timur Deir ez-Zor.

Media Suriah ini tidak menyampaikan rincian lebih lanjut.

Sementara itu, saluran Al-Akhbariya melaporkan kelanjutan pergerakan tentara rezim Israel di selatan Suriah dan menyatakan bahwa tentara pendudukan menahan seorang pemuda saat menggerebek beberapa rumah di pinggiran pemukiman Jabata al-Khashab di pinggiran utara Quneitra.

Komentar Anda

You are replying to: .
captcha